NDR Festival 2022: Hamburg feiert in Volksdorf Stand: 23.05.2022 05:00 Uhr Zwei Tage Programm für die ganze Familie und tolle Live-Acts auf der Bühne. NDR 90,3 und das Hamburg Journal laden 2022 wieder zu einem Open Air-Event in einen Hamburger Stadtteil ein. Diesmal für ein komplettes Wochenende.

Es wird eine riesige Feier unter freiem Himmel - und ganz Hamburg ist eingeladen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen laufen bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal die Planungen für ein ganz besonderes Open Air-Event auf Hochtouren: das NDR Hamburg Festival in Volksdorf am Sonnabend, 23. Juli und Sonntag, 24. Juli - mit Live-Musik, Party und einem großen Unterhaltungs- und Informationsangebot für die ganze Familie.

Freier Eintritt am 23. und 24. Juli auf dem Volksdorfer Markt

Direkt auf dem Volksdorfer Markt steigt dann das zweitägige Event mit internationalen und nationalen Acts. Das gesamte Areal wird so zu einer riesigen Tanzfläche. Das Bühnenprogramm von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal moderieren am Sonnabend Nicole Steins und Ulf Ansorge. Die Moderation am Sonntag übernimmt Eva Tanski. Für die Menschen im Stadtteil wird es außerdem zusätzlich spannend: Auf sie kommt eine besondere Aufgabe zu, die es live vor Ort zu lösen gilt. Der Eintritt zum Event ist kostenfrei.

Vereine aus Volksdorf präsentieren sich

Neben der großen Showbühne gibt es vor allem tagsüber mehrere Anlaufstellen mit viel Unterhaltung und Informationen: Zahlreiche Vereine aus dem Stadtteil präsentieren sich und laden zum Mitmachen ein. Darüber hinaus stehen Mitarbeitende des NDR für individuelle Fragen zur Verfügung und informieren über die Arbeit in dem Medienunternehmen. Auf der Veranstaltungsfläche in Volksdorf finden die Besucherinnen und Besucher außerdem zahlreiche Angebote zum Verweilen und Entspannen.

Das finale Programm und die Bekanntgabe der Künstlerinnen und Künstler, die live zu erleben sind, erfolgen in Kürze.

NDR Festival bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal

Rund um das NDR Festival in Volksdorf wird der Stadtteil Thema bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen sein. Beide Programme berichten an den Veranstaltungstagen direkt aus Volksdorf, sprechen mit den Menschen vor Ort und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Auf dieser Seite zeigen wir am Veranstaltungswochenende Bildergalerien und übertragen die Acts im Livestream.

