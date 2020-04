Stand: 21.04.2020 07:02 Uhr - NDR 90,3

Gesichtsmasken bleiben in Hamburg eine Empfehlung

Das Tragen von Gesichtsmasken zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus bleibt in Hamburg eine Empfehlung - und damit freiwillig. Damit hält sich der Senat an die Absprache mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Senatorin warnt vor falschem Sicherheitsgefühl

Zentral und wichtiger sei laut Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) die Einhaltung der Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern. Sie warnte vor einem falschen Sicherheitsgefühl durch das Tragen von des Mund-Nase-Schutzes. Außerdem habe man die Erfahrung gemacht, dass die Hamburgerinnen und Hamburger sehr diszipliniert seien und sich auch an Empfehlungen hielten.

Prüfer-Storcks sagte auch, man könne man nicht etwas anordnen, dass angesichts der knappen Versorgungslage nicht sichergestellt werden könne. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte erst am Wochenende gesagt, dass bis zu zwölf Milliarden Masken pro Jahr nötig wären, damit jeder in Deutschland beim Arbeiten, Einkaufen und Busfahren einen Mundschutz tragen könne.

Anderswo Masken verpflichtend

In immer mehr anderen Bundesländern, wie in Sachsen und auch in Mecklenburg Vorpommern und Bayern, ist das Tragen von Masken in Bus, Bahn und Einzelhandel Pflicht. Diese Pflicht soll es in Hamburg vorerst nicht geben.

