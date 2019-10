Stand: 03.10.2019 07:45 Uhr

Moscheen öffnen ihre Türen

Seit mehr als 20 Jahren organisieren die muslimischen Reglionsgemeinschaften am 3. Oktober den bundesweiten "Tag der offenen Moschee". Auch heute öffnen wieder rund 1.000 muslimische Gemeinden ihre Türen, um über den Islam zu informieren und den Dialog mit Nichtmuslimen zu fördern. In Hamburg machen 17 Moscheen und Islamische Zentren mit, unter anderem in St. Georg, auf der Veddel und in Horn.

Ist Heimat dort, wo man herkommt?

In diesem Jahr lautet das Motto "Menschen machen Heimat". Ist Heimat dort, wo man herkommt oder ist Heimat dort, wo man lebt?, ist die zentrale Frage an diesem "Tag der offenen Moschee".

In Hamburg versammeln sich an den Freitagsgebeten knapp 12.000 Muslime in den insgesamt 42 Hamburger Moscheen. Die Moschee ist dabei nicht nur Ort des Gebets, sondern auch sozialer Treffpunkt.

