Mordversuch in Hamburg - drei Festnahmen in den Niederlanden Stand: 19.04.2022 17:36 Uhr Sie sollen versucht haben, einen Mann in Hamburg zu töten: In den Niederlanden sind am Ostermontag drei Tatverdächtige gefasst worden.

Spezialeinheiten der niederländischen Polizei verhafteten die drei Tatverdächtigen in der Nähe von Arnheim an der deutsch-holländischen Grenze während der Arbeit. Die 21, 26 und 36 Jahre alten Männer waren von der Hamburger Staatsanwaltschaft per europäischem Haftbefehl gesucht worden.

Mit Stöcken und Schlagring zugeschlagen

Ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen Ende Januar vergangenen Jahres gemeinsam einen Mann angegriffen haben. Offenbar hatten zwei der Männer in der Nähe der Groß-Flottbeker Kirche mit Stöcken und einem Schlagring auf den Mann eingeschlagen. Der dritte Verdächtige soll Schmiere gestanden haben.

Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen

Mit schweren Kopfverletzungen konnte sich das Opfer schließlich selbst in Sicherheit bringen. Die Täter flüchteten. Jetzt sitzen die mutmaßlichen Schläger in einem holländischen Gefängnis. Sie sollen nach Hamburg ausgeliefert werden.

