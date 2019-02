Stand: 26.02.2019 19:58 Uhr

"Mopo" könnte den Besitzer wechseln

Die "Hamburger Morgenpost" (Mopo) steht offenbar vor einem Verkauf. Nach Informationen des Branchenmagazins "Horizont" will sich die Mediengruppe DuMont von allen ihren Regionalzeitungen trennen. Neben Traditionsblättern wie dem "Kölner Stadt-Anzeiger" oder der "Berliner Zeitung" gehört dazu eben auch die Mopo. "Uns schockt hier eigentlich nichts mehr", so der Kommentar eines Redaktionsmitgliedes zu NDR 90,3 nach Bekanntwerden der Verkaufspläne.

DuMont entwickelt "Handlungsoptionen"

Eine Münchner Finanzgesellschaft sucht angeblich derzeit nach einem Käufer. DuMont äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Details der Überlegungen. Nur so viel: Derzeit werden "verschiedene Handlungsoptionen" entwickelt, sagte eine Sprecherin am Dienstag. "Dies beinhaltet unter anderem auch die mögliche Veräußerung von Teilen des Portfolios der Mediengruppe." Entschieden sei aber noch nichts. Es gehe darum, "die zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens sicherzustellen". Die Prüfung werde mindestens bis Mitte des Jahres dauern, schrieb der DuMont-Vorstand in einem Intranet-Eintrag an die Mitarbeiter, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Gewerkschaften üben Kritik

Heftige Kritik an den Verkaufsplänen kam von den Gewerkschaften: Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte die Unternehmensleitung auf, die Verkaufspläne aufzugeben und sprach von einem "verlegerischen Offenbarungseid". Die Gewerkschaft ver.di verlangte eine umfassende Information der Beschäftigten. Die Hamburger Mopo leidet schon seit Jahren unter Verlusten der Auflage. Derzeit hat das Blatt im Schnitt knapp 40.000 Abonnenten und Käufer. Das einstige SPD-Blatt hat schon mehrmals den Besitzer gewechselt.

2017 hatte DuMont bei einem Umsatz von 615 Millionen Euro einen Gewinn von 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Gruppe beschäftigt gut 3.900 Mitarbeiter.

