Mönckebergstraße: C&A wird abgerissen - Neubau-Pläne vorgestellt Stand: 24.06.2021 16:20 Uhr Das C&A-Gebäude in der Hamburger Innenstadt wird abgerissen. An selber Stelle entsteht in der Mönckebergstraße ein Neubau, der wie ein Kontorhaus wirken soll.

Wie die Immobiliengesellschaft Redevco Services Deutschland am Donnerstag mitteilte, wird das C&A-Haus durch ein zehnstöckiges Gebäude ersetzt. Es soll ein Komplex mit einer Nutzfläche von 15.000 Quadratmetern entstehen. Im Untergeschoss, im Erdgeschoss und in der ersten Etage sind Einzelhandelsflächen geplant. Darüber sollen unter anderem zwei Hotels und Restaurants einziehen. Auch das oberste Stockwerk ist für Gastronomie gedacht, es soll eine Dachterrasse mit Blick bis zum Hafen entstehen.

Londoner Architektenbüro entwirft Neubau

Der Neubau wurde von dem Londoner Architekturbüro Sergison Bates Architects entworfen. Die Briten hatten sich in einem Architektenwettbewerb durchgesetzt. Angelehnt ist der Backsteinbau an die Häuser im benachbarten Kontorhausviertel. Die Termine für den Abriss und den Neubau sind noch nicht bekannt.

Was wird aus C&A?

Das alte C&A-Gebäude war vor einigen Jahren wegen einer möglichen Asbestverseuchung in die Schlagzeilen geraten, bereits 2019 wurde über einen Abriss nachgedacht. Ob das Bekleidungsunternehmen selbst wieder in den Neubau einziehen wird, ist unklar. Nach Informationen von NDR 90,3 könnte C&A möglicherweise auch in das leer stehende Gebäude von "Karstadt Sports" am Hauptbahnhof ziehen.

