Mitgliederbefragung: Hamburgs CDU ohne gemeinsame Stimme Stand: 04.12.2021 13:15 Uhr Von nun an sind 400.000 CDU-Mitglieder dazu aufgerufen zu entscheiden, wer Nachfolger von Parteichef Armin Laschet werden soll. Die Hamburger CDU hat offiziell keine Wahlempfehlung ausgesprochen.

Klarer Favorit der Hamburger CDU ist Friedrich Merz. Landes-Chef Christoph Ploß ist ein bekennender Anhänger und wird ihn auch bei seinem dritten Anlauf unterstützen, Vorsitzender der CDU im Bund zu werden. Auch Christoph de Vries und Uwe Schneider wollen für Merz stimmen.

AUDIO: CDU-Mitgliederbefragung: Unterschiedliche Präferenzen (1 Min) CDU-Mitgliederbefragung: Unterschiedliche Präferenzen (1 Min)

Bislang keine Stimmen für Helge Braun

Franziska Hoppermann, langjährige Bezirksabgeordnete der CDU in Wandsbek, ist im September zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden. Sie könnte Generalsekretärin werden, wenn der zweite Kandidat, Norbert Röttgen, das Rennen um den Parteivorsitz macht. Für ihn wollen Thilo Kleibauer und Marcus Weinberg stimmen. Für Helge Braun, Kandidat Nummer 3, hat sich bisher keins der von NDR 90,3 befragten Hamburger CDU-Mitglieder offen ausgesprochen.

Zuwächse für die CDU in Hamburg

Seit der Bundestagswahl sind rund 150 Hamburgerinnen und Hamburger in die CDU eingetreten, etwa 85 haben sie verlassen. Insgesamt hat die CDU rund 6.000 Mitglieder in Hamburg.

400.000 Mitglieder haben die Wahl

Die bundesweit rund 400.000 CDU-Mitglieder sollen erstmals in einer Befragung eine Vorentscheidung über den künftigen Vorsitzenden treffen. Gewählt werden soll der neue Vorsitzende am 21. Januar von den 1.001 Delegierten bei einem Parteitag in Hannover.

