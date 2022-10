Milliarden-Deal: Hapag-Lloyd übernimmt Hafenbetreiber in Chile

Stand: 04.10.2022 18:53 Uhr

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd kauft in Süd- und Mittelamerika sowie den USA kräftig zu. Das Unternehmen mit Sitz am Ballindamm hat für eine Milliarde Euro einen chilenischen Hafenbetreiber übernommen - und beteiligt sich somit an gleich zehn Häfen gleichzeitig.