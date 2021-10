Mieterverein: Jede zweite Betriebskostenabrechnung falsch Stand: 21.10.2021 14:09 Uhr Hamburgs Mieterinnen und Mietern droht ein Millionenschaden durch falsche Betriebskostenabrechnungen. Nach Ansicht des Mietervereins zu Hamburg ist jede zweite Nebenkosten-Auflistung falsch.

Die Eigentümer und Eigentümerinnen seien sehr kreativ, meint der Mieterverein. Mal würden sie Wartungskosten für Garagen und Fenster berechnen, die man gar nicht umlegen darf, mal werde viel mehr Heizenergie in Rechnung gestellt, als im ganzen Haus angefallen ist und mal würden bei Neubauten die Baukosten zu Betriebskosten gemacht.

Zwölf Millionen Euro zu viel an Vermieter

Mietervereins-Geschäftsführer Rolf Bosse fasst zusammen: "Das führt dazu, dass Hamburgs Mieterinnen und Mieter im Jahr zwölf Millionen Euro zuviel an Betriebskosten an die Vermieter zahlen." 15 Fälle hat der Verein nun dokumentiert. Häufig seien es nur Kleckerbeträge, die zu viel bezahlt würden - aber es seien auch schon mal 1.400 Euro, wenn etwa Eigentümer oder Eigentümerinnen Wartungskosten für Garagen und Fenster berechnen, die man gar nicht umlegen darf.

In einem Fall im Nonnenstieg in Harvestehude stieg die Heizrechnung stark an, weil die Nachbarwohnungen lange leer standen. In so einem Fall müsse man aber gar nicht die ganzen Heizkosten zahlen, so der Mieterverein. In diesem Fall seien 430 Euro zu viel berechnet worden.

AUDIO: Mieterverein warnt vor zu hohen Betriebskosten-Rechnungen (1 Min) Mieterverein warnt vor zu hohen Betriebskosten-Rechnungen (1 Min)

"Nicht klein beigeben"

Vor allem die Vonovia mit ihren 10.000 Hamburger Wohnungen rechne unsauber ab. Zudem gründe sie Tochterfirmen, die an Wartung und Energieversorgung im Jahr 129 Millionen Euro verdienen. "Nicht klein beigeben", meint die Rissener Mieterin Gabriele Feigl-Harms: "Man muss es erst mal aushalten. Das geht an die Nerven. Und der Vermieter rechnet damit, dass viele nichts sagen." Sie empfiehlt den Online-Check zum Thema Betriebskosten des Mietervereins zu Hamburg, der kostenlos ist.

