Metall- und Elektroindustrie: IG Metall Küste fordert acht Prozent mehr Geld Stand: 30.06.2022 15:15 Uhr Die IG Metall Küste empfiehlt in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie eine Forderung von acht Prozent.

"Angesichts der überwiegend guten Lage in den Betrieben erwarten die Kolleginnen und Kollegen eine deutliche Lohnerhöhung", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Donnerstag nach der gemeinsamen Sitzung von Tarifkommission und Bezirkskonferenz in Hamburg. Die Laufzeit solle zwölf Monate betragen. Wichtig sei zudem, eine soziale Komponente für Menschen mit niedrigen Einkommen zu erreichen. Man bereite sich auf eine heftige Auseinandersetzung vor. Der Tarifbezirk Küste mit 130.000 Beschäftigten umfasst Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das nordwestliche Niedersachsen.

Die IG Metall Küste ging mit ihrer Forderung an den oberen Rand der Empfehlung des Gewerkschaftsvorstands, der eine Forderung von sieben bis acht Prozent mehr Geld für die Tarifrunde empfohlen hatte. Nach der Zurückhaltung in der Corona-Krise müsse es angesichts rekordverdächtiger Inflation ein deutliches Lohnplus für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten geben, hieß es. Die Gewerkschaft will endgültig in rund zwei Wochen entscheiden, mit welcher Forderung sie in die bundesweiten Tarifverhandlungen geht.

Tarifverhandlungen beginnen Mitte September

Die Tarifverhandlungen starten Mitte September. Man hoffe so schnell wie möglich zu einem Ergebnis zu kommen, sagte Friedrich. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann betonte, dass eine Einmalzahlung nicht ausreiche. "Wir erwarten ein vernünftiges Angebot und ernsthafte Verhandlungen von Anfang an", sagte er.

Arbeitgeber: Forderung deutlich zu hoch

Lena Ströbele, Verhandlungsführerin beim Arbeitgeberverband Nordmetall, kritisierte die Tarifforderung als deutlich überhöht. Diese sei wirtschaftlich einfach nicht darstellbar, sagte sie.

