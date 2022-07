Messerstiche auf St. Pauli: Mordkommission ermittelt Stand: 24.07.2022 13:35 Uhr Auf St. Pauli hat es am Sonnabendmorgen zwei gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben, bei denen die Opfer mit einem Messer niedergestochen wurden. Die Mordkommission der Hamburger Polizei ermittelt.

Im ersten Fall wurde ein 16-jähriger Jugendlicher niedergestochen. Er gehörte zu einer Gruppe junger Männer, die am frühen Sonnabendmorgen offenbar mit einer anderen Gruppe vor einem Lokal auf der Reeperbahn in Streit geriet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Ein 22-Jähriger erlitt eine leichte Kopfverletzungen. Der genaue Ablauf und die Hintergründe waren am Sonntag noch nicht bekannt.

33-Jähriger nach Notoperation außer Lebensgefahr

Ort der zweiten Gewalttat war ein Nachtclub auf der Reeperbahn. Ein 33-Jähriger war laut Polizei am frühen Sonnabendmorgen im Toilettenbereich des Clubs mit eine Gruppe anderer Gäste in Streit geraten. Zu der Gruppe gehörten den Angaben zufolge drei bis vier Männer und eine Frau. Einer der Männer habe dem 33-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen. Anschließen sei die Gruppe geflohen. Der lebensgefährlich Verletzte wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt.

Täter sind flüchtig, Mordkommission sucht Zeugen

Den zweiten Fall wertete die Polizei als versuchtes Tötungsdelikt, den ersten Fall als tätliche Auseinandersetzung. Beide Male sind die Täter nach Angaben der Polizei noch flüchtig. Die Mordkommission sucht nach Zeugen und Zeugen und wertet Videoaufnahmen aus.

