Messerangriff in Nachtclub auf St. Pauli: Mann verhaftet Stand: 13.09.2022 11:48 Uhr Bei einem Streit auf St. Pauli war ein 33 Jahre alter Mann Mitte Juli durch einen Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt hat die Hamburger Polizei einen 29-Jährigen wegen versuchten Totschlags verhaftet.

Ort der Gewalttat war ein Nachtclub auf der Reeperbahn. Der 33-Jährige war laut Polizei am frühen Morgen des 23. Juli im Toilettenbereich des Clubs mit einer Gruppe anderer Gäste in Streit geraten.

Opfer wurde notoperiert

Der Haupttäter, bei dem es sich um den jetzt verhafteten 29-Jährigen handeln soll, stach dem 33-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Anschließend sei die Gruppe geflohen. Der Verletzte musste laut Polizei im Krankenhaus notoperiert worden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Am Montagnachmittag wurde der 29-Jährige bei seiner Lebensgefährtin in Rönneburg verhaftet. Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten zwei Wohnungen in Rönneburg und in der Sternschanze und stellten Beweismittel sicher. Gegen weitere mögliche Beteiligte wird ermittelt.

