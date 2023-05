Stand: 26.05.2023 14:54 Uhr Messerangriff in Bergedorf: Zwei Männer gefasst

Die Hintergründe zu der Messerstecherei vor einem Konzert in Bergedorf Ende April sind offenbar aufgeklärt. Mithilfe von Spezialkräften hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Schnelsen und Niendorf gefasst, außerdem durchsuchte sie sieben Wohnungen in mehreren Stadtteilen. Am Rande des Konzerts vor etwa einem Monat waren zwei Männer niedergestochen und schwer verletzt worden.

