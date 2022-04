"MenscHHamburg WG": Wohnung und Fürsorge für mindestens ein Jahr Stand: 10.04.2022 16:45 Uhr Insgesamt sieben Wohnungen sind es, die dem Verein Mensch Hamburg e.V. für ein Jahr mietfrei zur Verfügung gestellt wurden. Diese sind und werden gerade wohnlich renoviert und ausgestattet, sodass sie für rund 20 Ukrainerinnen und Ukrainern eine zweite Heimat auf Zeit werden können.

Auch wenn der Name vielleicht etwas missverständlich ist, dass jede Familie für sich alleine in eine der Wohnungen einzieht. Die Idee hinter der "MenscHHamburg WG": Die Schutzsuchenden werden von den Mitgliedern und Freundinnen des Vereins durch ihren Alltag begleitet. Sie wollen den Leuten helfen, die traumatischen Erlebnisse und den Verlust der Heimat möglichst gut zu verarbeiten, auch mit professioneller psychologischer Hilfe, und sich leichter in Hamburg einzufinden und zu integrieren.

Integration durch Aktivitäten

Dabei bleibt es nicht nur bei Behördengängen oder Hilfe bei der Jobsuche. Es geht vielmehr um gemeinsame Spieleabende, Picknicks, Fußballspiel-Besuche oder mal eine Stadt-Tour oder Barkassenfahrt. Am Ende sollen die Bewohnerinnen und Bewohner voll in das Leben der Vereinsmitglieder integriert sein, und natürlich in Hamburg.

Wohnungen durch Spenden finanziert

Finanziert wird das Wohnprojekt durch Spenden und den Verkauf der #MoinMoinRefugees-Buttons. Anna Dieniezshko und Anastasiia Salo begrüßen Arne Platzbecker, Vereinsmitglied von "MenscHHamburg". Die Frauen wohnen seit zwei Wochen in der Hamburger Neustadt, sie sind zwei von mehr als 20 Geflüchteten aus der Ukraine, die der Verein in Wohnungen untergebracht hat. Sie können nun ihre Mietverträge unterschreiben. "Mein Kopf ist die ganze Zeit aktiv: 'Was muss ich tun, wo werde ich leben, was werde ich arbeiten?'", fragt sich Anastasiia Salo. Ein Jahr können die beiden Frauen hier durch Spenden umsonst wohnen. Bei der Suche nach Arbeit hilft der Verein auch.

Neue Ausstattungen für die Wohnungen

Diese und zwei weitere Wohnungen standen noch vor wenigen Wochen leer, weil das Haus abgerissen werden soll. Der Eigentümer stellte sie auf Zeit zur Verfügung. Die Vereinsmitglieder haben sie und vier weitere Wohnungen anderer Eigentümer über die Stadt verteilt von Grund auf ausgestattet.

Anastasiias Eltern und ihr Großvater sind noch in der Ukraine. "Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Familie und verfolge natürlich die Nachrichten. Du weißt, es gibt natürlich Tonnen an Informationen im Internet, also muss ich immer überprüfen: Ist es wahr oder nicht? Aber natürlich, wenn du Leute dort hast, weißt du genau, was dort los ist. Aber es ist hart", berichtet sie.

Austausch hilft beim Ankommen

Es gibt viel Austausch zwischen den Neuangekommenen und den Vereinsmitgliedern. Lars Meier hat "MenschHHamburg" mit ins Leben gerufen. Für ihn ist das Projekt wie eine große WG, das bedürfe viel Energie und Spenden. "Es erfordert auch echt ein dickes Fell und Mut, wildfremde Menschen, aber auch vertraute Menschen immer wieder anzusprechen und anzubetteln. Also das tue ich ja. Ich bin dann im Grunde ja einfach nur ein Schnorrer, der im Grunde von den Leuten das haben will, was gut für das Projekt ist."

Hilfe mit Deutsch-Kursen

Das läuft allerdings ziemlich gut vernetzt. Für die Neuangekommenen wird zwei Mal in der Woche Deutschunterricht organisiert. Sünje Nicolaysen ist Jounalistin, hilft aber als Lehrerin aus: "Man fühlt sich ja so hilflos und das ist das einzige wo ich dachte, da bin ich jetzt zumindest irgendwie 'ne Hilfe." Der Kurs ermöglicht - wie andere gemeinsame Aktionen - auch Ablenkung von dem, was vor Kurzem für niemanden hier vorstellbar war.

"Als ich noch in der Ukraine war und vom Krieg in Syrien und Georgien gehört habe, - ich verstehe jetzt - dass ich mir da nicht mal vorstellen konnte was das Wort bedeutet: Krieg. Was Menschen fühlen. Was dort passiert. Ich wünschte, niemand würde es kennen", sagte Anna Dieniezshko. Anna und Anastasiia müssen sich wohl auf eine längere Zeit hier in Hamburg einstellen. Durch "MenschHHamburg" wird das etwas leichter.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.04.2022 | 19:30 Uhr