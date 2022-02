"Meine Pegel": App verbessert Warnungen bei Hochwasser Stand: 10.02.2022 06:15 Uhr Wie weit laufen Sturmfluten auf? Wie hoch steigt das Wasser nach einem Starkregen in meiner Nachbarschaft? Darüber kann man sich mit einem Smartphone in Zukunft noch besser informieren lassen.

"Meine Pegel" heißt die App, die bereits seit einigen Jahren existiert, die nun aber umfassend erweitert wird. Alle Bundesländer tragen dafür Informationen zusammen, wo als nächstes ein Hochwasser droht und welche Gebiete betroffen sein könnten. Wie wichtig das sei, habe gerade erst die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer gezeigt, heißt es in der Hamburger Umweltbehörde. Auch in der Hansestadt seien zahlreiche Gebiete bedroht, wenn es stark regnet und kleine Bäche anschwellen und über die Ufer treten.

AUDIO: App warnt besser vor Hochwasser und Starkregen (1 Min) App warnt besser vor Hochwasser und Starkregen (1 Min)

Interaktive Hochwasserwarnkarte

In Zukunft gibt es in der App "Meine Pegel" eine interaktive Hochwasserwarnkarte. Dort lässt sich auf einen Blick erkennen, wo Gefahr besteht. Dazu sind Karten des Deutschen Wetterdienstes in die App integriert. Die Daten stellen die Behörden nahezu in Echtzeit bereit, was vor wenigen Jahren noch undenkbar war.

Wer etwa in Elbnähe wohnt, kann sich gezielt alarmieren lassen, wenn das Wasser einen selbst festgelegten Pegel überschreitet. Im Laufe des Jahres sollen die interaktiven Karten auch mit den Warnapps NINA, KATWARN und Warnwetter verbunden werden.

Weitere Informationen Warn-Apps: NINA und KATWARN informieren über Gefahren Apps wie NINA oder KATWARN sind sinnvolle Warnsysteme. Doch Stromausfälle können Mobilfunk und Internet lahmlegen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.02.2022 | 06:00 Uhr