Mehrere Verletzte nach Großbrand auf der Reeperbahn Stand: 11.12.2022 07:25 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist in der Nacht mit einem Großaufgebot nach St. Pauli ausgerückt. Auf der Reeperbahn hat es in einem mehrstöckigen Wohnhaus gebrannt. Fünf Menschen wurden verletzt.

Gegen 0:30 Uhr in der Nacht zu Sonntag ging der Notruf bei den Hamburger Rettungskräften ein: In dem sechsstöckigen Gebäude über der "Boutique Bizarre" war ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im dritten Stock, mehrere Menschen schrien um Hilfe, sagte Feuerwehreinsatzleiter Andreas Thon zu NDR 90,3. Ein Mann sprang aus seiner Wohnung mehrere Meter in die Tiefe auf ein Vordach und verletzte sich am Bein.

Feuerwehrleute retteten Menschen per Drehleiter aus dem brennenden Haus

Auf der Reeperbahn setzten die Einsatzkräfte eine Drehleiter ein, um Bewohnerinnen und Bewohner aus dem verqualmten Gebäude zu holen. Zeitgleich retteten Feuerwehrleute auf der Rückseite des Hauses in der Seilerstraße weitere Menschen mit Leitern aus dem brennenden Haus. Insgesamt kamen fünf Personen ins Krankenhaus. Mindestens eine von ihnen habe Brandverletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Zu den weiteren Verletzten lägen noch keine Angaben vor.

Schaulustige behinderten die Rettungsarbeiten

Die Löscharbeiten wurden von Hunderten Schaulustigen verfolgt. Dabei musste die Polizei mehrfach eingreifen, damit die Feuerwehr nicht bei ihrer Arbeit behindert wurde. Die Reeperbahn war komplett gesperrt. Das in Regenbogenfarben bemalte Haus ist vorerst unbewohnbar. Rund 40 Menschen wurden vom Bezirksamt vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht. Wodurch das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.12.2022 | 08:00 Uhr