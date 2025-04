Hamburger Hafengeburtstag 2025: Neue Details zum Programm Stand: 29.04.2025 15:45 Uhr Vom 9. bis zum 11. Mai wird an der Elbe wieder gefeiert: Der 836. Hamburger Hafengeburtstag soll gut eine Million Besucherinnen und Besucher anlocken.

Spezialitäten aus aller Welt, Feuerwerk und jede Menge Schiffe wie der Großsegler "Alexander von Humboldt II": Der Hafengeburtstag bietet in diesem Jahr bekannte Attraktionen und ein paar neue Highlights.

Österreichisches Bundesland im Fokus

Partnerland ist diesmal das Burgenland - ein Bundesland Österreichs. Auf den ersten Blick nicht gerade naheliegend, gab Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des diesjährigen Programms zu. Aber Hamburg sei auch der Hafen für das Burgenland, betonte sie: "Es ist zum Beispiel so, dass jeden Abend ein Güterzug vom Hamburger Hafen in Richtung Österreich-Burgenland verkehrt und so die sichere Versorgung auch dort gewährleistet."

Schlepperballett soll noch bunter werden

Neu im Programm ist eine Meile der Hafenwirtschaft und ein skandinavisches Fischerdorf. Das Schlepperballett soll mit farbigen Rauch-Elementen noch bunter werden und am Freitag und Sonnabend gibt es wieder Konzerte auf einer schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken.

Konzerte von Nina Chuba und Johannes Oerding

"Neu in diesem Jahr ist, dass wir das Wasserprogramm und die Bühnenshows auf einer Großbildleinwand übertragen", kündigte Leonhard an. Highlights auf der Bühne in diesem Jahr unter anderem: Nina Chuba, Das Bo, Sterne Deluxe, die Hamburger Goldkehlchen, Johannes Oerding und das Hamburg Ballett.

Weitere Informationen Hamburger Hafengeburtstag 2025: Highlights und Hintergründe Vom 9. bis 11. Mai feiert Hamburg seinen 836. Hafengeburtstag. Hier finden Sie alle Infos, Fotos und Videos zur großen Geburtstagsfeier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen