Stand: 25.01.2024 12:20 Uhr Mehr offizielle Abstellflächen für E-Scooter in Hamburg gefordert

Viele Hamburgerinnen und Hamburgern ärgern sich über falsch abgestellte E-Scooter auf Gehwegen. Deshalb soll es in Hamburg mehr offizielle Abstellflächen für Leih-E-Scooter geben. SPD und Grüne wollen einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft einbringen. Bisher gibt es 34 festgelegte Abstellflächen für E-Scooter im Stadtgebiet. Nur in diesen Bereichen können die geliehenen Fahrzeuge abgestellt werden, dann endet die Mietzeit.

