Mehr als 4.200 Kinder aus der Ukraine an Hamburgs Schulen Stand: 05.07.2022 18:16 Uhr Bisher haben Hamburgs Schulen mehr als 4.200 ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen. Kurz vor Ende des Schuljahres hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) im Rathaus Bilanz gezogen.

Hamburgs Schulen haben Großes geleistet, sagte Rabe am Dienstag. Fast 300 Schulen haben Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen und Unterricht für sie organisiert - das sind drei Viertel aller Schulen. Der Senat stellt dafür jetzt mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. "In der Tat haben wir von der Finanzbehörde dafür auch die Möglichkeit bekommen, bis zu 300 zusätzliche Lehrerstellen auszuloben", so Rabe. An 65 Schulen kann Ukrainisch als Schulfach angeboten werden.

Willkommensklassen mit kleinen Lerngruppen

Die Schulbehörde war selbst überrascht, als sie feststellte, dass insgesamt 149 Lehrkräfte und 72 weitere Beschäftigte an Hamburgs Schulen ukrainische Sprachkenntnisse haben. Für den Unterricht in Deutsch konnten die Schulen auf ihre Erfahrungen mit den vielen Geflüchteten aus anderen Ländern zurückgreifen. Viele bieten Willkommensklassen mit kleinen Lerngruppen an.

Schulpflicht für ukrainische Kinder

Für ukrainischen Kinder gilt, solange sie hier sind, eine Schulpflicht. Die Behörde schätzt, dass derzeit rund 300 noch nicht erfasst sind. Ihre Angehörigen bekommen jetzt Post.

