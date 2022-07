Marode Flüchtlingsunterkunft Curslacker Neuer Deich II bald zu Stand: 04.04.2022 06:13 Uhr Defekte Toiletten, feuchte Wände, beengte Räume - die Wohnsituation am Curslacker Neuer Deich II gilt für viele als untragbar. Nun steht fest: die Flüchtlingsunterkunft in Bergedorf wird geschlossen.

Bereits für Ende des vergangenen Jahres war das Aus für die marode Flüchtlingsunterkunft Curslacker Neuer Deich II angekündigt worden. Doch dann ging es wieder in die Verlängerung. Jetzt sagt die Sozialbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3: ab Mitte des kommenden Jahres soll Schluss sein. Inzwischen ist die Containerunterkunft allerdings so weit instand gesetzt, dass man darin leben kann, versichert der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich.

Keine neuen Bewohner trotz mangelnder Unterkunftsmöglichkeiten

Aktuell leben dort noch 200 Bewohnerinnen und Bewohner. Sie sollen laut Sozialbehörde in den kommenden Monaten in eigene Wohnungen oder in andere öffentliche Unterkünfte umziehen. Und es werden keine neuen Personen dort mehr untergebracht. "Dabei brauchen wir eigentlich jeden verfügbaren Platz, wir suchen händeringend nach Unterkunftsmöglichkeiten", so Helfrich. Täglich kommen weiterhin rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine in die Stadt, mehr als die Hälfte ist auf eine öffentliche Unterkunft angewiesen.

