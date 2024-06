Stand: 09.06.2024 07:54 Uhr Mann wirft in Jenfeld Eier und Glasflaschen auf Polizei

In Jenfeld hat am Samstagabend ein Mann in seiner Wohnung und auf dem Balkon im Schmiedeberger Weg randaliert. Er schrie und warf dabei Flaschen und Müll aus dem zweiten Stock auf die Straße. Nachbarn des Mehrfamilienhauses riefen die Polizei. Als diese kam, bewarf der 56-Jährige auch die Beamten mit Flaschen. Der Mann wurde schließlich festgenommen und in die Psychiatrie gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.06.2024 | 08:00 Uhr