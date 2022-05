Stand: 01.05.2022 13:02 Uhr Mann stürzt mit Rollator auf S-Bahngleise in Hammerbrook

In der Nacht zum Sonntag ist am S-Bahnhof Hammerbrook ein Mann mit seinem Rollator kopfüber auf die Gleise gestürzt. Ein Fahrgast entdeckte den 59-Jährigen im Gleisbett und rief die Rettungskräfte. Sie konnten den Mann von den Gleisen retten und ihn mit Kopf-Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Die Bundespolizei geht von einem Unfall aus. | Sendedatum NDR 90,3: 01.05.2022 12:00

