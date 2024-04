Kenianer Koech gewinnt Hamburg-Marathon zum zweiten Mal in Folge Stand: 28.04.2024 12:04 Uhr Bernard Kiprop Koech hat seinen Vorjahreserfolg wiederholt und auch den 38. Hamburg-Marathon gewonnen. So viele Teilnehmer wie nie sind beim Laufspektakel an der Elbe dabei. Der NDR überträgt noch bis 12.20 Uhr live.

von Bettina Lenner

Mit seiner Siegerzeit von 2:04:23 Stunden verpasste Koech seinen Streckenrekord von 2023 (2:04:09) nur knapp, war aber zufrieden: "Es war mein Tag. Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Titel verteidigt habe. Ich war perfekt vorbereitet", sagte der 36-Jährige, der sich frühzeitig abgesetzt hatte und am Ende unter dem Applaus Tausender Zuschauer einen Sololauf hinlegte.

Bei den Frauen lieferten sich die Kenianerinnen Irine Cheptai und Winfridah Moseti einen packenden Zweikampf. Beide wurden kurz vor dem Ziel fast fehlgeleitet, was Moseti offenbar etwas stärker negativ beeinflusste als ihre Landsfrau. Cheptai profitierte im Schlusspurt aber auch von ihrer Tempohärte auf den Unterdistanzen und triumphierte bei ihrem Marathon-Debüt in 2:18:21 Stunden. "Ich bin happy, ich habe so eine schnelle Zeit nicht erwartet, eher eine 2:21 oder 2:22", jubelte die Siegerin.

Pech hatte Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt), die bis nach der Halbmarathon-Marke gut unterwegs war, dann aber gegen einen Verpflegungstisch prallte, weil ihr die Sicht verdeckt war. Unter Tränen gab die 34-Jährige auf, die den "Familienrekord" von 2:24:35 Stunden hatte brechen wollen, den ihre Mutter und Trainerin Katrin Dörre-Heinig 25 Jahre zuvor ebenfalls in Hamburg aufgestellt hatte. Auch Kristina Hendel (LG Braunschweig) stieg aus.

Insgesamt haben 38.000 Teilnehmer für die unterschiedlichen Strecken gemeldet - darunter 15.000 für die 42,195 Kilometer. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 11.800 Anmeldungen gewesen. Diesmal ist das Lauf-Spektakel auf allen Distanzen ausgebucht.

