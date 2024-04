Zwei Verletzte nach Schüssen in Hamburg-Jenfeld Stand: 28.04.2024 17:37 Uhr Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg-Jenfeld sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Es fielen Schüsse.

Laut Polizei hatten sich in der Barsbütteler Straße mehrere Menschen gestritten. Augenzeugen sprechen von einer Schlägerei. Dann fielen plötzlich Schüsse. Mehrere Menschen flohen vom Tatort, zwei blieben aber liegen. Eine Frau wurde schwer am Fuß verletzt - offenbar eine Schusswunde. Einem Mann war mit einem Messer in den Oberkörper gestochen worden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in der Barsbütteler Straße an. Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen sicherten den Tatort, während in der Umgebung nach den Tätern oder Täterinnen gesucht wurde. Dafür war auch der Polizeihubschrauber Libelle in der Luft.

Bis zum Abend verlief die Fahndung erfolglos. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren. Die Hintergründe der Tat sollen nun ermittelt werden.

