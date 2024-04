Norderelbbrücke: Bauarbeiten beendet - A1 in Hamburg wieder frei Stand: 28.04.2024 13:06 Uhr Am Wochenende haben Bauarbeiten auf der Autobahn 1 nahe der Norderelbbrücke in Hamburg erneut für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Arbeiten konnten am Sonntag aber vorzeitig abgeschlossen werden.

Seit 12 Uhr stünden den Autofahrerinnen und Autofahrern auf der Autobahn 1 in Richtung Lübeck/Berlin wieder alle drei Fahrspuren zur Verfügung, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. An drei Wochenenden in Folge waren die Übergangskonstruktionen der Brücke saniert worden.

Die Richtungsfahrbahn hatte darum auf eine Spur verengt werden müssen. Es kam zu Behinderungen.

Schäden sollen vor Pfingsten beseitigt sein

Bei einer Überprüfung war zuvor festgestellt worden, dass die Übergangsrampen zur Norderelbbrücke beschädigt sind. Die Autobahn GmbH hatte betonte, dass die Schäden "zwingend vor Pfingsten und der darauffolgenden Hauptferienreisezeit" behoben werden müssten. Die Rampen drohten sonst zu brechen.

Neubau soll 2028/2029 fertig sein

Die Norderelbbrücke wurde in den 1960er-Jahren als vierstreifige Brücke gebaut, also zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Dabei wurde sie für weniger und leichteren Verkehr geplant, als er heute auf den Autobahnen unterwegs ist. Dennoch muss sie noch bis 2028/2029 halten. Erst dann ist der parallel neben der Brücke errichtete Neubau fertig und sie kann abgebrochen werden. Deshalb werden bis dahin Schäden immer wieder repariert.

