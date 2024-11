Stand: 09.11.2024 09:34 Uhr Mann stirbt nach Sturz aus Fenster in Hamburg

In der Stresemannstraße in Hamburg ist am Freitagnachmittag ein Mann aus einem Fenster gestürzt. Er kam dabei ums Leben. Die Polizei geht davon davon aus, dass der Mann einen epileptischen Anfall gehabt hat.

