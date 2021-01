Mann stirbt bei Feuer in Billstedter Flüchtlingsunterkunft

Stand: 25.01.2021 06:01 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Billstedt: Bei einem Feuer in der Flüchtlingsunterkunft am Mattkamp ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 27-Jährigen.