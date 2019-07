Stand: 30.07.2019 14:22 Uhr

Lucke lehrt wieder an Universität Hamburg

Der AfD-Gründer und Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke will wieder zurück in den Lehrbetrieb an der Universität Hamburg. Eine Sprecherin teilte mit, dass der 56-Jährige ab dem Wintersemester wieder Studenten unterrichtet. Bei der Studierenden-Vertretung, dem AStA, stößt der Schritt auf Kritik.

AStA: "Können auf Lucke verzichten"

Der AStA-Vorsitzende Karim Korupka erklärte, Lucke müsse mit lautstarkem Protest rechnen. Er habe mit einer bürgerlichen Fassade den Weg der AfD zu einer menschenverachtenden und rassistischen Partei geebnet und gehöre nicht an eine Universität. Speziell die Universität Hamburg könne getrost auf die Rückkehr des Euro-Skeptikers verzichten.

Lucke: "Meuthens Kurs kann ich nur verurteilen"

Uni kommentiert Schritt nicht

Die Pressestelle der Universität enthielt sich einer Bewertung der Personalie. "Das Präsidium möchte sich nicht zu Luckes politischer Vergangenheit oder zu seinem Dienstverhältnis äußern", so die Sprecherin. Der Wirtschaftswissenschaftler habe seine Professur genau genommen auch nie verlassen.

Lucke als AfD-Abgeordneter im Europaparlament

Lucke war 2013 an der Gründung der AfD maßgeblich beteiligt und als Bundessprecher der Partei tätig. 2014 hatte er sich von der Uni beurlauben lassen, um als Abgeordneter ins Europaparlament einzuziehen. 2015 verließ er die Partei im Streit über eine stärkere nationalkonservative Ausrichtung. Bei der Europawahl im Mai scheiterte er mit der neu gegründeten Allianz für Fortschritt und Aufbruch, die sich später umbenannte in Liberal-Konservative Reformen. Er kam als Spitzenkandidat auf 0,1 Prozent der Stimmen.

