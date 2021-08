Lokstedt: Verkehrsversuch in der Grelckstraße Stand: 14.08.2021 14:12 Uhr Ein Stück Dorf in der Großstadt - das ist für viele Menschen im Hamburger Stadtteil Lokstedt die Grelckstrasse. Um die Einkaufs- und Wohnstraße noch attraktiver zu machen, will der Bezirk Eimsbüttel im Herbst einen mehrmonatigen Verkehrsversuch starten.

Einbahnstraße oder Fußgängerzone? Das ist hier die Frage. Die Grelckstraße gilt als das Herz Lokstedts. Was dem Eimsbütteler die Osterstraße und den Menschen in Hoheluft der Eppendorfer Weg, das eben ist diese schmale Straße mit Friseur, Blumenladen, Cafés, Supermärkten und einem Wochenmarkt für die Menschen in Lokstedt.

Schon lange wurde im Stadtteil diskutiert, wie der Bereich künftig aussehen soll. Dann kam der Beschluss der Bezirksversammlung Eimsbüttel: wir probieren da mal was aus. Variante 1: die Einbahnstraße. Autos, Fahrräder, Lieferverkehr - alles möglich, aber nur in eine Richtung. Variante 2: Fußgängerzone. Radfahrende sowie Anwohnerinnen und Anwohner ja, Lieferverkehr nur zu bestimmten Zeiten.

Entscheidung nach Befragung von Anwohnern

Jede Variante wird einige Monate probiert und wissenschaftlich begleitet. Nach Befragungen von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Gewerbetreibenden soll im Frühjahr 2022 entschieden werden, wie die Grelckstrasse künftig aussehen soll. Der Verkehrsversuch soll noch im September starten.

