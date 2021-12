Feuer in Ohlsdorfer Lokal - starke Rauchentwicklung Stand: 22.12.2021 14:20 Uhr Die Außenhalle eines Gastronomiebetriebs in Hamburg-Ohlsdorf ist am Mittwoch abgebrannt. Durch die starke Rauchentwicklung wurde bei der U-Bahnlinie U1 der Verkehr zwischenzeitlich unterbrochen.

Bei dem Lokal handelt es sich um das Restaurant und Vereinsheim "Bootshaus" an der Wellingsbütteler Landstraße. Das Gebäude wurde durch Flammen und Löschwasser komplett zerstört. Die Feuerwehr rückte mit 75 Einsatzkräften an.

Rauch zog in Richtung Norden

Die Rauchwolke zog in Richtung Norden, betroffen waren die Bereiche Ohlsdorf, Hummelsbüttel, Langenhorn, Fuhlsbüttel und Groß Borstel. Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Feuerwehr Anwohnerinnen und Anwohner in Fuhlsbüttel und Ohlsdorf am Vormittag, dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

U-Bahnverkehr der U1 war teilweise unterbrochen

Der U-Bahnverkehr auf der Linie U1 war zwischen den Haltestellen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf wegen des Rauches zwischenzeitlich unterbrochen. Außerdem wurde das benachbarte Albert-Schweitzer-Gymnasium evakuiert. Die Schülerinnen und Schüler waren aber laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

