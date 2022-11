Lohbrügge: Frau getötet - Polizei nimmt Ex-Mann fest

Stand: 04.11.2022 16:30 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Lohbrügge ist am Freitagvormittag eine 35-jährige Frau umgebracht worden. Kurz darauf ließ sich ihr Ex-Mann am Tatort widerstandslos festnehmen.