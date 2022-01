Lösung für das Denkmal Hannoverscher Bahnhof gefunden Stand: 17.01.2022 12:57 Uhr Im Streit um ein Dokumentationszentrum am Denkmal Hannoverscher Bahnhof gibt es nun eine Lösung. Das Dokumentationszentrum bekommt ein eigenes Gebäude.

Das neue Gebäude kommt an den Ericusgraben in der Hamburger Hafencity. Und damit nur wenige Meter entfernt von dem gerade neu entstehenden Bürogebäude, in dem es eigentlich untergebracht werden sollte. 2026 soll schon Eröffnung gefeiert werden.

Widerstand gegen bisherige Pläne

Gegen die bisherigen Pläne hatte es Widerstand gegeben. Am ursprünglich geplanten Ort wäre auch der Konzern Wintershall DEA mit eingezogen. Die Vorläufer dieser Firma hatten von der Diktatur der Nazis profitiert. Fast ein Jahr wurde in einem Mediationsverfahren nach einer Lösung gesucht. Der Projektentwickler des Gebäudes, die Hamburger Müller-Spreer AG, hat sich nun bereit erklärt ein zusätzliches Gebäude zu bauen und der Stadt dann zu schenken.

AUDIO: Neues Gebäude für das Denkmal Hannoverscher Bahnhof (1 Min) Neues Gebäude für das Denkmal Hannoverscher Bahnhof (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.01.2022 | 13:00 Uhr