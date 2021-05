Stand: 09.05.2021 06:52 Uhr Lockdown und Lockerungen: Hamburgs Corona-Regeln

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Hamburger Senat den Lockdown bis 21. Mai verlängert. Die Regelungen der Bundes-Notbremse wurden dort umgesetzt, wo sie die in Hamburg schon geltenden Regeln verschärfen. Ab dem 12. Mai gilt in Hamburg ein Stufenplan für weitere Lockerungen. Seit dem 9. Mai gelten bundesweit Erleichterungen für Geimpfte und Genesene. Sie sind negativ Getesteten gleichgestellt und werden bei Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt. Zudem müssen sich Geimpfte und Genesene nicht mehr an Ausgangssperren halten.