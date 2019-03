Stand: 19.03.2019 14:26 Uhr

Lkw-Unfall mit Radfahrer: Mann stirbt

Wieder hat es einen tödlichen Unfall mit einem Lkw in Hamburg gegeben. Ein Lastwagenfahrer überrollte am Dienstagmittag in Stellingen einen Fahrradfahrer.

Wieder hat es einen tödlichen Unfall mit einem Lkw in Hamburg gegeben. Ein Lastwagenfahrer übersah beim Abbiegen in Stellingen einen Radfahrer. Der 48-Jährige starb an der Unfallstelle.







Beim Abbiegen übersehen

Der 48-Jährige war mit seinem Mountainbike auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte auf dem Holstenkamp bei grüner Ampel die Große Bahnstraße überqueren. Dabei wurde er von dem mit einem Abfallcontainer beladenen Lkw erfasst, der bei Grün nach rechts abbiegen wollte.

Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, wie Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger sagte. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

