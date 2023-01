Lichtwark eröffnet: Hamburgs neues Theater in Bergedorf Stand: 22.01.2023 09:19 Uhr Eine neue Spielstätte in Hamburg: Mit einer Gala ist am Samstagabend das neue LichtwarkTheater in Bergedorf eröffnet worden.

Es hat Platz für 458 Besucherinnen und Besucher und soll nach dem Willen der Körber-Stiftung Publikum aus der ganzen Stadt in den Hamburger Südosten locken. Die Stiftung hat für den Ausbau 2,5 Millionen Euro investiert. Das Theater ist Teil des Ende vergangenen Jahres im Stadtzentrum Bergedorfs eröffneten zweistöckigen KörberHauses.

Verantwortlich für Theaterproduktionen und Gastspiele ist die Stäitsch-TheaterService GmbH, die unter anderem auch die Hamburger Kammerspiele sowie das Altonaer Theater betreibt. Außerdem sollen in dem neuen Theater auch gemeinnützige Vereinigungen, Stadtteilinitiativen und Schulklassen ihre Geschichten in Szene setzen. Für die richtige Mischung sorgt eine Aufteilung der Spieltage zwischen der Körber-Stiftung und dem Bezirksamt Bergedorf.

Programm startet im Februar

Das Programm des LichtwarkTheaters startet musikalisch mit einem Auftritt der Simon & Garfunkel Revival Band am 3. Februar und dem Geigen-Duo Ass-Dur am 5. Februar. Am 4. Februar lesen Katharina Thalbach und Sandra Quadflieg aus Briefen von Hannah Arendt und Mary McCarthy. Vom 8. bis 10. Februar steht mit einer Adaption von Judith W. Taschlers Roman "Die Deutschlehrerin" erstmals eine eigene Inszenierung von Intendant Axel Schneider auf dem Programm.

"Mutmacher für die ganze Kulturstadt"

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sagte, das LichtwarkTheater sei "ein Mutmacher für die ganze Kulturstadt". KörberHaus und LichtwarkTheater seien gekommen, "um die kulturelle Entwicklung in Bergedorf und darüber hinaus mitzuprägen und sich den drängenden Fragen unserer Zeit zu stellen".

Zu den Einrichtungen im neuen KörberHaus gehören auch ein Café, die Bücherhalle, die Volkshochschule und nicht zuletzt die Körber-Stiftung mit einem großen Veranstaltungsraum.

