Leonhard kündigt neue Corona-Maßnahmen an Stand: 22.10.2020 20:29 Uhr Angesichts der stark steigenden Zahl von Corona-Fällen wird es in Hamburg neue Einschränkungen geben. Das kündigte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im Hamburg Journal des NDR Fernsehens an.

Mit 276 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat es am Donnerstag in Hamburg eine neue Höchstmarke gegeben. Der rot-grüne Senat kommt deshalb am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen, um über weitere Maßnahmen zu beraten. Sozialsenatorin Leonhard kündigte bereits am Donnerstagabend im Hamburg Journal an, dass die Zahl der Personen, die bei privaten Feiern im eigenen Wohnraum zusammenkommen dürfen, beschränkt werden. "Es ist klar was auf uns zukommt", sagte sie.

Nur noch zehn Personen bei privaten Feiern

Jüngst hatten sich Bund und Länder für Regionen mit hohen Infektionszahlen darauf verständigt, dass sich im öffentlichen Raum nur noch zehn Personen treffen dürfen. Bei Feiern im privaten Raum sollen maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Derzeit sind es in Hamburg noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammen.

"Höhepunkt im Geschehen"

Man habe mit der Dynamik bei den Corona-Zahlen seit Anfang der Woche gerechnet, sagte Leonhard. Die jüngsten Zahlen vom Donnerstag seien jedoch ein "Höhepunkt im Geschehen bisher".

Kitas und Schulen bleiben geöffnet

Kindertagesstätten und Schulen sollen laut Leonhard aber geöffnet bleiben. "Man sollte in so einer Phase der Pandemie nichts vom Tisch wischen", sagte sie. Allerdings gebe es "in den Kitas kaum Infektionsgeschehen und in den Schulen nur sehr wenig". Im Moment würden dort Schließungen nichts an der Dynamik ändern.

Wichtig sei es jetzt, dass die Menschen ihre Kontakte auf das Nötigste beschränken. Sie sollten Abstand zueinander halten und diszipliniert sein. "Dann bekommen wir das im Herbst auch hin", sagte Leonhard.

