Stand: 25.01.2025 16:44 Uhr Leiter von KZ-Gedenkstätte Neuengamme: Übergriffe sind Alltag

Schmierereien, Beschädigungen und Übergriffe sind in deutschen KZ-Gedenkstätten mittlerweile Alltag - das sagte Oliver von Wrochem, Leiter der Hamburger Gedenkstätte Neuengamme der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die KZ-Gedenkstätten in Deutschland würden derzeit prüfen, wie sie sich besser gegen die zunehmende Zahl an Übergriffen schützen können. Das ehemalige KZ in Neuengamme einzuzäunen und dadurch besser zu schützen sei aufgrund der Fläche von 57 Hektar allerdings keine Option.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2025 | 16:00 Uhr