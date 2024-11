Stand: 29.11.2024 16:53 Uhr Leiche vom Rissener Elbufer identifiziert

Wenige Tage nach dem Fund einer kopflosen Leiche am Elbufer in Rissen konnte der Tote am Freitag identifiziert werden. Laut Polizei handelt es sich um einen 41-Jährigen, der vor einem Jahr verschwunden war. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es in dem Fall nicht.

