Leiche an der Elbtower-Baustelle gefunden

Passanten haben am Dienstagmittag einen Leichnam an der Elbtower-Baustelle in Hamburg gefunden. Der Mann war offenbar schon längere Zeit tot. Jetzt versucht die Polizei, die Identität zu ermitteln. Vermutlich handelt es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen.

