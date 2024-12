Stand: 26.12.2024 14:58 Uhr Lebloser 27-Jähriger in S-Bahn gefunden

Am Hauptbahnhof haben Sicherheitskräfte am Mittwochabend einen leblosen Mann in einer S-Bahn entdeckt. Sie versuchten noch den 27-Jährigen wiederzubeleben, allerdings vergeblich. Warum der Mann starb ist unklar, die Todesursache wird noch untersucht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Bundespolizei aber nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.12.2024 | 14:00 Uhr