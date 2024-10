Stand: 01.10.2024 09:26 Uhr "Lange Nacht des Impfens" in mehreren Hamburger Apotheken

Mit dem Herbst beginnt auch die Zeit von Grippe und Corona. Viele Apotheken in Deutschland laden deshalb heute wieder zur "Langen Nacht des Impfens" ein. In Hamburg machen neun Apotheken mit - zum Beispiel in Bramfeld, in Eidelstedt oder in Eimsbüttel. Die "Lange Nacht des Impfens" dauert in den meisten Apotheken von 18 bis 22 Uhr. Eine Übersicht über die teilnehmenden Apotheken gibt es auf der Internetseite der Aktion.

