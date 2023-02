Kruse kandidiert nicht erneut als FDP-Vorsitzender in Hamburg Stand: 23.02.2023 06:44 Uhr Hamburgs FDP-Chef Michael Kruse will nicht noch mal als Landesvorsitzender kandidieren. Das hat er in einem Brief an die FDP-Mitglieder in der Hansestadt angekündigt, der NDR 90,3 und dem Hamburg Journal vorliegt.

Er begründet das unter anderem mit seiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter, die viel Zeit und Engagement erfordere. Der 39-Jährige ist energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

Entscheidung über Nachfolge wohl im April

In den kommenden Jahren stehen in Hamburg wichtige Wahlen an, darunter die Bürgerschaftswahl in zwei Jahren. Deshalb sei es wichtig, dass das Amt des Landesvorsitzenden in die Hände einer Person gelegt werde, die dem mehr Aufmerksamkeit widmen könne, so Kruse. Ein FDP-Parteitag im April wird voraussichtlich über eine Nachfolge für Kruse entscheiden.

In Hamburg Kritik der Jungen Liberalen an Kruse

Im vergangenen Jahr sah sich Kruse in Hamburg zum Teil massiver innerparteilicher Kritik ausgesetzt. Mitglieder der Jungen Liberalen hatten ihm autoritäres Verhalten vorgeworfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.02.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP