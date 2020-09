Stand: 25.09.2020 13:21 Uhr - NDR 90,3

Kreuzfahrtschiffe spenden überschüssiges Essen

Kreuzfahrtschiffe dürfen im Hamburger Hafen ab sofort ihre überschüssigen Lebensmittel an die Tafeln spenden. Zum ersten Mal war das am Freitag der Fall. In Anwesenheit von Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) wurden Lebensmittel nichttierischen Ursprungs von Bord des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 2" am Cruise Center Steinwerder an die Hamburger Tafel gespendet. Der Startschuss für die Aktion fand im Rahmen der Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel" statt. Bisher musste das Essen vernichtet werden. Die Stadt Hamburg hatte sich nach Angaben der Verbraucherschutzbehörde dafür eingesetzt, dies zu ändern. Das sei ein Signal im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung.

VIDEO: Kreuzfahrtschiffe spenden Lebensmittel (1 Min)

