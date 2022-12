Kreuzfahrtschiff "AIDAbella" kann wohl am Wochenende ablegen Stand: 09.12.2022 11:25 Uhr Das bei einem Anlegemanöver in Hamburg beschädigte Kreuzfahrtschiff "AIDAbella" kann laut Reederei voraussichtlich am Wochenende ablegen - und in die Karibik weiterfahren.

Der Schaden an dem Schiff sei am Donnerstag untersucht worden, hieß es am Freitag. Zur Reparatur sei es am Abend vom Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder zum benachbarten Mönckebergkai gebracht worden. "Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse sind wir sehr zuversichtlich, dass 'AIDAbella' am Wochenende ablegen kann", teilte eine Sprecherin von Aida-Cruises mit.

Riss am Rumpf der "AIDAbella"

Das Schiff war am Donnerstagmorgen den Angaben zufolge von einer 26-tägigen Reise nach Hamburg zurückgekehrt und sollte noch am Abend in Richtung Karibik wieder ablegen. Dann allerdings rammte die 250 Meter lange "AIDAbella" - vermutlich wegen eines technischen Defekts -eine Kaimauer am Kreuzfahrtterminal Steinwerder und wurde dabei beschädigt. "Es gab einen kleinen Riss", hatte ein Polizeisprecher erklärt. Menschen waren nicht zu Schaden gekommen. Die Wasserschutzpolizei hatte ein Verbot für die Weiterfahrt ausgesprochen.

