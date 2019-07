Stand: 12.07.2019 11:58 Uhr

Großes Sommertour-Finale in Groß Flottbek

Das große Finale der Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal steigt heute in Groß Flottbek. Auf der großen Bühne direkt auf dem Marktplatz stehen die musikalischen Stargäste Kool & The Gang und Bernie Paul. Anke Harnack und Christian Buhk moderieren das Bühnenprogramm. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenfrei.

Grüße von Kool & The Gang Hamburg Journal - 10.07.2019 19:30 Uhr Kool & The Gang sind der Hauptact beim großen Sommertour-Finale am 13. Juli in Groß Flottbek. Sie können es kaum erwarten? Das trifft sich gut - Kool nämlich auch nicht.







"Let's Celebrate" mit Kool & The Gang

Ihr Stern funkelt auf Hollywoods "Walk Of Fame", im vergangenen Jahr wurden sie darüber hinaus in die legendäre "Hall Of Fame" aufgenommen: Kool & The Gang gehören zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Mehr als 70 Millionen Tonträger haben sie bis heute verkauft. Songs wie "Get Down On It", "Celebration", "Cherish", "Fresh", "Ladies Night" und "Jungle Boogie" sind internationale Klassiker. Mit ihrem Soul-, Funk- und Disco-Sound begeisterten die US-Amerikaner in den 70er- und 80er-Jahren ganze Generationen. Bei der Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal stehen die Original-Gründungsmitglieder Ronald Bell, Robert Bell, George Brown und Dennis Thomas auf der Bühne.

"Lucky" mit Bernie Paul

Ende der 70er-Jahre veröffentlichte Bernie Paul mit "Lucky" seine Debüt-Single - und landete gleich seinen ersten Hit. In den deutschen Charts stieg der Song bis auf Platz sechs. 1981 wurde dann schließlich zu seinem Jahr: Zunächst feierte er mit "In Dreams" einen Hit, bevor er mit dem Lied "Oh No No" seinen größten Erfolg hatte. In den weiteren Jahren arbeitete Bernhard Paul Vonficht, so sein bürgerlicher Name, vor allem als Songwriter und Produzent für andere Künstler. So stammt aus seiner Feder beispielsweise das Stück "Sail Away", das unter anderem von Joe Cocker gesungen wurde.

NDR 90,3 Sommertour mit Bernie Paul NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.07.2019 19:30 Uhr Das Finale der Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal steigt in Groß Flottbek am 13. Juli. Neben Kool & The Gang ist auch Bernie Paul mit dabei - und freut sich drauf.







Anke Harnack und Christian Buhk sorgen für gute Laune

Die NDR Moderatoren Anke Harnack und Christian Buhk sind der Kitt im Party-Mix. Und die Partyband Good Music Live performt dazu die größten Hits. Die Groß Flottbeker haben aber auch eine Aufgabe zu erfüllen, sie müssen unsere Stadtteilwette gewinnen.

Veranstaltungsdaten Wann: 13. Juli 2019

Wo: Marktplatz, Osdorfer Landstraße 1a, 22607 Hamburg

17 Uhr: Start der Stadtteilwette und Vorprogramm mit der Showband Good Music Live

18 Uhr: Bühnenprogramm mit Anke Harnack und Christian Buhk

19.30 Uhr: Auflösung der Stadtteilwette

20.30 Uhr: Bernie Paul auf der Sommertour-Bühne

22 Uhr: Kool and the Gang auf der Sommertour-Bühne

Karte: Sommertour in Groß Flottbek

