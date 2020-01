Stand: 04.01.2020 06:45 Uhr - Hamburg Journal

Kondolenzbuch für Jan Fedder in der Davidwache

Die Hamburger Polizei legt für den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder ein Kondolenzbuch in der Davidwache auf St. Pauli aus. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer werden sich heute um 13 Uhr als Erste eintragen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend bestehe bis zum Tag der Trauerfeier für die Öffentlichkeit die Gelegenheit, sich ebenfalls in dieses Kondolenzbuch einzutragen.

Fedder war Ehrenkommissar der Polizei Hamburg. Seit 28 Jahren spielte er in der ARD-Serie "Großstadtrevier" den Hamburger Polizisten Dirk Matthies.

Am 14. Januar Trauerfeier im Michel

Am 14. Januar wird es eine Trauerfeier für Fedder im Michel geben. An diesem Tag wäre Fedder, der am 30. Dezember starb, 65 Jahre alt geworden. Er war am Montagabend tot in seiner Wohnung auf St. Pauli gefunden worden.

Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

