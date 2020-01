Stand: 23.01.2020 17:54 Uhr - NDR 90,3

Kommt Lufthansa Technik an die Börse?

Der Lufthansa-Konzern prüft nach Informationen der Nachrichtenagetur Bloomberg, die in Hamburg beheimatete Lufthansa Technik abzuspalten und an die Börse zu bringen. Mit dem Börsengang von Lufthansa Technik mit Sitz am Hamburger Flughafen könnte der Lufthansa-Konzern auf einen Schlag viel Geld einnehmen: Die Techniksparte gilt als wirtschaftlichster Teil des Luftfahrtunternehmens. Sie erwirtschaftet jedes Jahr Gewinne im dreistelligen Millionenbereich, mit dem kriselnde Airlines innerhalb des Konzerns finanziert werden konnten.

Offiziell will sich der Lufthansa-Konzern nicht zu den angeblichen Plänen äußern. Intern gibt es nach Informationen von Bloomberg Überlegungen, dass Lufthansa auch nach dem Börsengang größter Anteilseigner bleibt.

Lufthansa Technik hat weltweit rund 26.000 Mitarbeiter, am Stammsitz in Hamburg arbeiten etwa 8.500. Nach dem Flugzeugbauer Airbus ist das Unternehmen damit der zweitwichtigste Arbeitgeber in der Hamburger Luftfahrtbranche.

