Kommentar: Mietentrumpf der Hamburger SPD sticht nicht mehr Stand: 18.12.2021 08:40 Uhr Der neue Hamburger Mietenspiegel hat viele überrascht: Die Mieten sind so stark gestiegen wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr - um 7,3 Prozent. Der Mietenspiegel dient als Grundlage für mögliche Mieterhöhungen in 563.000 Wohnungen. Was nun? Ein Kommentar von Reinhard Postelt.

Die Wohnungspolitik war immer eine Trumpfkarte für Hamburgs SPD. Plötzlich sticht sie nicht mehr, ausgerechnet da ihr Erfinder Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist. Er hatte 2011 gegen all die Bedenkenträger und -trägerinnen in Ämtern und Politik verkündet: "Wir schaffen einen massiven Neubau." Scholz schmiedete das Bündnis fürs Wohnen und das verdreifachte den Wohnungsbau. Auch bei neuen Sozialwohnungen ist die Stadt einsame Spitze.

Hunderttausende müssen mit Mieterhöhungen rechnen

Hamburgs Erfolg brachte Scholz nun als Blaupause fürs bundesweite Bauen in den Ampel-Koalitionsvertrag ein. Und ausgerechnet jetzt steigen Hamburgs Mieten massiv an. Hunderttausende Mieterinnen und Mieter müssen in den nächsten Wochen Erhöhungen fürchten. Gleichzeitig knickt der Wohnungsbau ein. Erstmals seit Jahren wird Hamburg wohl am Ziel von 10.000 Baugenehmigungen scheitern.

Spielregeln verschärfen!

Wenn der Trumpf nicht mehr sticht, soll Hamburgs Senat dann die Karten neu mischen? Ich meine: Nein. Er muss aber die Spielregeln für den Wohnungsmarkt noch mehr verschärfen: Schluss mit dem Vermietertrick, durch ein paar Möbel in der Wohnung die Mietpreisbremse auszuhebeln.

Hamburg braucht noch mehr soziale Erhaltungsverordnungen. Nötig ist vor allem eine Beschränkung der Mieterhöhung auf elf Prozent in drei Jahren, statt bisher 15 Prozent. Die Ampel will Hamburgs Bundesratsinitiative übernehmen - bitte schnell!

Forderung des Klimabeirats ist abenteuerlich

Wenn nun Hamburgs Klimabeirat anregt, aus CO2-Gründen den Wohnungsneubau zu halbieren, ist das abenteuerlich. Würden die Häuser nicht gebaut, hätte das auf den weltweiten CO2-Ausstoß kaum eine messbare Wirkung. Aber man würde darauf verzichten, den Menschen ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu schaffen. Denn klar ist: Sind nur noch 50 Prozent Neubauten erlaubt, klettert deren Miete noch schneller.

Es bleibt nur, das Ziel des Senats zu beschleunigen: Bauen, bauen, bauen. Und die Spielregeln zu verschärfen, damit die Mieten nicht noch viel schneller steigen. Denn dann ziehen viele Hamburgerinnen und Hamburger den Schwarzen Peter und müssen ihre Wohnungen verlassen.

