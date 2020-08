Stand: 01.08.2020 07:38 Uhr - NDR 90,3

Kommentar: CSD in Hamburg ist immer noch wichtig von Daniel Kaiser

Seit jetzt 40 Jahren demonstrieren in Hamburg Schwule und Lesben für Gleichberechtigung. Auch an diesem Wochenende findet wieder der Christopher Street Day (CSD) statt - diesmal wegen Corona als Fahrrad-Demo. In den letzten vier Jahrzehnten hat sich viel verändert. Überflüssig ist der Christopher Street Day deshalb aber längst nicht, sagt Daniel Kaiser in seinem Kommentar.

Überraschung! Das Abendland ist nicht untergegangen, weil jetzt auch Schwule und Lesben heiraten. Die "Ehe für alle" hat der Ehe von Mann und Frau nicht geschadet. Und wir in Hamburg haben das früh geahnt und vor 21 Jahren mit der "Hamburger Ehe" wenigstens einen symbolischen ersten Schritt getan.

Kommentar: "Es ging immer nur um Gleichbehandlung" NDR 90,3 - Der Hamburg-Kommentar - 01.08.2020 08:40 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser Schwule und Lesben demonstrieren seit 40 Jahren in Hamburg für Gleichberechtigung. Auch heute ist der Christopher Street Day noch wichtig, sagt Daniel Kaiser in seinem Kommentar.







4 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umgang mit Homosexuellen war eine Schande

Noch Jahrzehnte nach dem Krieg wurden Homosexuelle in unserer Stadt drangsaliert, verfolgt, eingesperrt und kriminalisiert. Nicht die Homosexuellen waren eine Schande, sondern der Umgang mit ihnen. Hamburgerinnen und Hamburger haben Schwule und Lesben bei der Polizei denunziert. Polizisten haben bis in die 80er-Jahre Männer beim Pinkeln in öffentlichen Toiletten beobachtet. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber so lange ist das noch nicht her.

Weitere Informationen 40 Jahre CSD in Hamburg Am Wochenende demonstrieren in Hamburg wieder Schwule und Lesben für Gleichberechtigung. Der Christopher Street Day (CSD) gehört inzwischen zum Leben der Stadt. Bis hierhin war es allerdings ein langer Weg. mehr

Fortschritte wurden erstritten und erkämpft

Heute weht am Rathaus und an vielen Orten in der Stadt wieder die Regenbogenflagge. Sie zeigt: Wir Hamburger sind ein buntes, tolerantes Völkchen. Vieles hat sich seit dem ersten Hamburger CSD vor 40 Jahren bewegt. Das war kein einfacher Weg. Es war alles erstritten und erkämpft. Es gibt jetzt nicht nur die "Ehe für alle", es ist inzwischen auch verboten, Homosexuelle heilen zu wollen wie von einer Krankheit. Weltweit gesehen ist Hamburg eine glückliche Insel der Toleranz. Anderswo steckt man Schwule und Lesben immer noch ins Gefängnis oder ermordet sie.

Homosexualität bleibt in vielen Familien ein Tabu

Doch bis heute ist auch in unserer Stadt für viele das Outing eine Hürde. In vielen Familien ist Homosexualität ein Tabu. Lesbische und schwule Jugendliche haben eine vier- bis siebenmal höhere Suizidrate. Am Arbeitsplatz fürchten Schwule und Lesben Nachteile, wenn man von ihrer Homosexualität erfährt. Das Wort "schwul" ist auf Schulhöfen immer noch ein Schimpfwort. Man muss nicht erst mit dem Finger auf die LGBT-freien Zonen in Ostpolen zeigen, denn es gibt auch in Hamburg noch Viertel, in den Schwule oder Lesben besser nicht Hand in Hand spazieren gehen.

CSD ist ein Fest für die ganze Gesellschaft

Deshalb ist der Christopher Street Day immer noch wichtig. Eine Demokratie ist nur so stark, wie sie für ihre Schwachen sorgt und für ihre Minderheiten. Der Christopher Street Day ist deshalb kein "Schwulenfeiertag", sondern ein Fest für die ganze Gesellschaft, das dafür eintritt, dass jeder und jede sich ernstgenommen fühlen darf, egal wie er aussieht, was sie glaubt oder wen er liebt.

Es ging nie um Sonderrechte. Es ging nie um Vorteile. Es ging immer nur um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Es war und ist ein langer Weg. Und wir sind noch längst nicht da.

Weitere Informationen Pride Week: "Ein CSD gehört auf die Straße" Der Christopher Street Day (CSD) darf in Hamburg in Corona-Zeiten als Fahrrad-Demo mit bis zu 3.000 Teilnehmenden stattfinden. Veranstalter Stefan Mielchen von Hamburg Pride sprach darüber mit NDR 90,3. (27.07.2020) mehr NDR 90,3 Der Hamburg-Kommentar NDR 90,3 Immer sonnabends um 8.40 Uhr kommentiert die Aktuell-Redaktion von NDR 90,3 das politische Geschehen in Hamburg. Alle Kommentare zum Nachlesen gibt es hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Der Hamburg-Kommentar | 01.08.2020 | 08:40 Uhr