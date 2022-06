Koffer-Ärger am Hamburger Flughafen Stand: 02.06.2022 06:33 Uhr Auch nach den Hamburger Ferien gibt es offenbar am Flughafen noch größere Probleme mit dem Gepäck. Ankommende Passagiere berichten davon, dass ihre Koffer manchmal tagelang verschwunden sind.

Am Montagabend, kurz vor 23 Uhr landen die letzten Maschinen, aber Passagiere aus München oder aus Sardinien warten vergeblich auf ihr Gepäck. Nachfragen bei Airlines oder bei Flughafenmitarbeitenden führen auch zu nichts. Aber: Rund um einige Gepäckbänder stehen dafür dutzende herrenlose Koffer. So berichtet es es ein NDR 90,3 Hörer. Er hat sein Gepäck auch nach zwei Tagen noch nicht.

AUDIO: Flughafen Hamburg: Probleme mit dem Gepäck (1 Min) Flughafen Hamburg: Probleme mit dem Gepäck (1 Min)

Ähnliches schildern weitere Fluggäste in digitalen Netzwerken. Eine Flughafensprecherin bestätigt, dass derzeit häufiger Gepäck nicht mit der gleichen Maschine ankommt, in der auch die Gäste sitzen. Die airporteigenen Mitarbeitenden würden aber immer bis zum Schluss arbeiten und alle Koffer ausladen. Außerdem gab es am Mittwoch am Flughafen noch weitere Probleme. Mehrere Maschinen ab dem Mittag fielen aus, weil nach einem Alarm bei der Sicherheitskontrolle eine Weile alle Abflüge gestoppt wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.06.2022 | 06:00 Uhr